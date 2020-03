Business news: Messico, vicegovernatore Banca centrale, paese non è in recessione

- Nonostante i quattro trimestri di segno negativo nella crescita del prodotto interno lordo (pil), il Messico non può dirsi in recessione. Lo ha sottolineato il vicegovernatore della Banca centrale (Banxico), Jonathan Heath, commentando - in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter - il dato ufficiale di un calo dell'economia dell 0,1 per cento nel 2019. La recessione "ha tre caratteristiche essenziali: durata, diffusione e profondità", ha precisato Heath. I quattro trimestri consecutivi di segno meno superano il limite minimo (due), oltre il quale è lecito parlare di "durata". Ma si tratta di cali "di solo lo 0,1 per cento ciascuno" (su trimestre), valore non sufficiente a definirne la "profondità". E oltre a ricordare che un calo dello 0,1 per cento non è statisticamente differente dallo zero, manca anche il criterio di "diffusione", ha insistito Heath ricordando che non tutti i comparti hanno registrato un diminuzione. (Res)