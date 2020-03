Business news: Argentina, governo annuncia aumento del 23,5 per cento salario minimo insegnanti

- Il governo argentino di Alberto Fernandez ha annunciato un aumento del 23,5 per cento del salario minimo degli insegnanti della scuola dell'obbligo nel primo semestre del 2020. L'aumento porterà lo stipendio attuale dagli attuali 20.350 pesos a 25 mila il primo di luglio (circa 370 euro). L'aumento è stato deciso al termine di un negoziato tra l'esecutivo ed i principali sindacati nazionali del settore dell'educazione, con il consenso delle autorità provinciali, su cui ricadrà l'onere dell'aumento. Il governo ha fissato inoltre un bonus fisso di ulteriori 5.000 pesos (circa 75 euro) sempre nei primi sei mesi in questo caso a carico del Fondo nazionale docente dello Stato nazionale. L'accordo potrebbe scongiurare l'avvio della ormai tradizionale fase di scioperi che i sindacati mettevano in atto alla ripresa della scuola, garantendo l'inizio delle lezioni in tutto il paese, previsto per i primi giorni di marzo. (Res)