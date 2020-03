Business news: Brasile, a gennaio disoccupazione all'11,2 per cento, 11,9 milioni di persone

- L'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) ha pubblicato il 28 febbraio il primo dato dell'anno relativo all'occupazione in Brasile. Nel trimestre concluso a gennaio 2020 (novembre, dicembre e gennaio) il tasso di disoccupazione è stato dell'11,2 per cento, equivalente a 11,9 milioni di persone. Si tratta di un calo di 0,8 punti percentuali rispetto allo stesso trimestre chiuso a gennaio 2019, e di un calo di 0,4 sul trimestre agosto-ottobre 2019. Si è passati, rispettivamente dai 12,625 milioni di gennaio 2019 ai 12,367 milioni di ottobre 2019. "Il livello di occupazione, che misura la percentuale di occupati in età lavorativa, è rimasto stabile (54,8 per cento) rispetto al trimestre precedente, ma è aumentato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando era stimato a 54,2 per cento", ha riferito l'Ibge in una nota. Il tasso di informalità (lavoratori senza un contratto regolare) è diminuito dal 41,2 per cento registrato nel trimestre conclusosi a ottobre 2019 al 40,7 per cento nel trimestre chiuso a gennaio. (Res)