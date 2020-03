Business news: Infrastrutture, Argentina e Regno Unito avviano colloqui su investimenti nel settore ferroviario

- Il Regno Unito ha manifestato la volontà di partecipare come partner dell'Argentina in investimenti su infrastrutture ferroviarie nel paese sudamericano. Lo ha annunciato l'ambasciatore inglese a Buenos Aires, Mark Kent, al termine di una riunione con il titolare dell'amministrazione della società statale per le infrastrutture ferroviarie (Adifse), Ricardo Lissalde. "Le ferrovie hanno un ruolo essenziale nello sviluppo dei paesi. Abbiamo nuovi progetti e tecnologie e vogliamo essere partner dell'Argentina su questo fronte", ha scritto Kent sul suo profilo twitter. L'ambasciatore britannico ha accompagnato alla riunione con Lissalde una missione commerciale del suo paese che ha illustrato diversi progetti tra i quali quello per il collegamento ferroviario del bacino non convenzionale di Vaca Muerta, in Patagonia. (Res)