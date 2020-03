Suppletive Roma: Gualtieri eletto deputato con il 62,2 per cento, Leo al 26,08 e M5s sotto il 5

- Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri è stato eletto deputato e prende il posto di Paolo Gentiloni, nominato commissario europeo. Gualtieri, sostenuto da Pd, Italia viva, +Europa, Leu e Azione, ha vinto le elezioni suppletive per il collegio uninominale Roma 01. Lo scrutinio nelle 218 sezioni in cui si votava è stato completato. Il titolare del Mef ha ottenuto 20.304 preferenze, pari al 62,24 per cento dei voti. Dietro di lui il candidato del centrodestra, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Udc, Maurizio Leo, con 8.508 preferenze è arrivato al 26,08 per cento dei consensi. La candidata del M5s Rossella Rendina con 1.422 voti è arrivata al 4,36 per cento dei consensi. Gli altri quattro candidati si sono fermati tutti sotto il 3 per cento delle preferenze. (Rer)