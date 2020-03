Suppletive Roma: affluenza alle 23 al 17,7 per cento

- Il dato finale dell'affluenza alle elezioni suppletive per il collegio uninominale Roma01 della Camera dei deputati è del 17,66 per cento. Dei 186mila aventi diritto hanno votato poco meno di 33mila persone. Con il voto, i romani del centro storico e di altri quartieri limitrofi sceglievano il sostituto a palazzo Montecitorio dell'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, trasferitosi a Bruxelles come commissario agli Affari economici. I candidati sono sette, tre i principali: per il centrosinistra il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, per il centrodestra il tributarista ed ex assessore al Bilancio di Roma Capitale nella giunta Alemanno Maurizio Leo, e la militante Rossella Rendina per il M5s. (Rer)