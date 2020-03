Business news: Messico, Banca centrale taglia ancora stime di crescita, tra 0,5 e 1,5 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Messico (Banxico) ha tagliato le stime di crescita del paese per il 2020, passando da un intervallo compreso tra lo 0,8 e l'1,8 per cento all'attuale finestra 0,5-1,5 per cento. Il calo, così come avevano anticipato i governatori nella prima riunione dell'anno, risponde a un quadro di debolezza accumulata nel comparto industriale e dei servizi, resa visibile dalla leggera riduzione dell'attività economica nel quarto trimestre 2019. La Banca prevede inoltre "un recupero più graduale della domanda interna" considerato il contesto di "debolezza" dell'economia globale e, in particolare, il taglio sulle stime della produzione industriale negli Stati Uniti. (Res)