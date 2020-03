Suppletive Roma: metà sezioni scrutinate, Gualtieri al 61 per cento, Leo al 27 e M5s sotto il 5

- Il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri al 61,1 per cento, Maurizio Leo per il centrodestra al 26,9 per cento, Rossella Rendina del M5s al 4,5 per cento. Sotto il 3 gli altri quattro candidati. Sono questi i risultati delle elezioni suppletive del collegio uninominale Roma01 della Camera dei depuatti quando sono 118 su 218, il 54 per cento circa, le sezioni scrutinate.(Rer)