Suppletive Roma: 80 per cento sezioni scrutinate, Gualtieri al 62,3

- Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri è nettamente avanti alle elezioni suppletive per il collegio Roma01 della Camera dei deputati quando sono 179 le sezioni scrutinate su 218 sezioni. Gualtieri - sostenuto da Pd, Italia viva, +Europa, Leu e Azione - è al 62,28 per cento. Dietro di lui il candidato del centrodestra (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Udc) Maurizio Leo, con il 26,08 per cento dei consensi. La candidata del M5s Rossella Rendina con si ferma al 4,36 per cento dei consensi. Gli altri quattro candidati sono tutti sotto il 3 per cento di preferenze. (Rer)