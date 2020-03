Business news: Argentina, crisi del debito, attesa lunedì nuova missione Fmi a Buenos Aires

- Una nuova missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) sarà a Buenos Aires a partire da lunedì con l'obiettivo di proseguire i colloqui con il governo argentino su una soluzione concordata alla crisi del debito estero. Lo ha confermato in una conferenza stampa il portavoce dell'istituto finanziario, Gerry Rice. La delegazione dell'Fmi sarà guidata dal direttore del Dipartimento per l'emisfero occidentale, Julie Kosack, accompagnata dal capo della missione argentina, Luis Cubeddu. Rice ha sottolineato che la missione non rappresenta ancora l'avvio di negoziati ufficiali in base all'articolo IV dello Statuto del Fondo. "Non sono negoziati per un nuovo programma di assistenza, ma solo colloqui", ha chiarito il portavoce, che ha aggiunto ad ogni modo che "il dialogo fino ad oggi è stato molto costruttivo". La missione di Kozack a Buenos Aires è la seconda nel giro di poche settimane e segue di pochi giorni una riunione tenuta a Washington con lo stesso ministro dell'Economia argentino Martin Guzman. (Res)