Coronavirus: assessore lombardo Caparini, dialogo con governo per individuare interventi urgenti fuori da zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia sta dialogando con il governo per definire al più presto i primi interventi economici per il territorio lombardo fuori dalla zona rossa. “Da un punto di vista economico stiamo quantificando i costi immediati da sostenere. Siamo impegnati nell’approvvigionamento di tutti i presidi sanitari fondamentali per fronteggiare l’emergenza. È uno sforzo immenso da parte della struttura sanità e anche della nostra centrale acquisti. Stiamo dialogando con il governo per individuare quelli che possono essere i primi interventi anche al di fuori della zona rossa”, ha fatto sapere l’assessore lombardo al Bilancio Davide Caparini nella conferenza stampa della Regione, convocata per fare il punto sull’emergenza coronavirus. “Difficile quantificare la portata di questa emergenza nel settore economico”, ha aggiunto l’assessore, ricordando che “quando ci fu la Sars nel 2003, la Cina pesava il 4 per cento sulla produzione mondiale, oggi è il 16 per cento. Capite quanto la situazione già prima della crisi italiana fosse pesantemente compromessa dal punto di vista economico, perché la Cina è fondamentale nella catena degli approvvigionamenti, nelle catene dei beni e dei servizi ed è integrata nel settore dei prodotti intermedi. Quindi già prima di questa emergenza c’era il nostro settore produttivo e soprattutto quello turistico in forte crisi”. (segue) (Rem)