Business news: Usa, segretario Tesoro, "produttivo" incontro con ministro finanze Argentina

- Il segretario di stato Usa al Tesoro, Steven Mnuchin, ha definito "produttivo" il "primo incontro" avuto con il ministro delle Finanze argentino Martin Guzman, sostenuto a Riad in occasione del vertice dei ministri delle Finanze e dei banchieri centrali del G20. Un colloquio cui erano presenti anche il rappresentante argentino presso il Fondo monetario internazionale (Fmi), Sergio Chodos, e il sottosegretario al Tesoro Usa Brent McIntosh, e che ha svelato "coincidenze" tra Washington e Buenos Aires, ha scritto Guzman su twitter. Il governo di Alberto Fernandez è impegnato a sostenere un piano di rientro dal corposo debito internazionale compatibile con il rilancio dell'economia interna. Importante in questo senso l'appello a una ristrutturazione avanzata dall'Fmi, come strada maestra per permettere al paese di poter evitare un default. Secondo i media internazionali, lo stesso Mnuchin ha detto che i colloqui tra Buenos Aires e l'Fmi procedono in direzione corretta. (Res)