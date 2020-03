Business news: Messico, impresa alimentare Bimbo sospende attività a Wuhan

- Il Grupo Bimbo, colosso alimentare messicano, ha deciso di sospendere le operazioni dello stabilimento di Wuhan, Cina, a seguito dell'emergenza coronavirus. "Abbiamo dieci stabilimenti in Cina. Uno di questi si trova a Wuhan e serve i clienti del segmento 'quick service restaurant' (Qsr)", ha detto Daniel Servitje Montull, direttore generale della multinazionale. "Questo stabilimento si chiude temporaneamente e le operazioni riprenderanno dopo che le autorità cinesi avranno dato la loro approvazione per riprendere le attività a Wuhan", ha detto il manager presentando in videoconferenza i risultati del quarto trimestre 2019. Dopo aver segnalato che nessun funzionario del gruppo è risultato positivo al contagio, Servitje Montull ha denunciato l'impatto del Covid-19 nel "Qsr" in Cina avrà un sicuro impatto negativo nel trimestre. Il Grupo Bimbo, fondato nel 1945, è ritenuto una delle imprese di panificazione più grande al mondo, con 196 impianti e oltre 1.700 punti vendita distribuiti in 33 paesi si America, Europa, Asia e Africa. (Res)