Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (3)

- VARIE- La Presidente del Municipio Roma I Centro Sabrina Alfonsi e l’Assessora al Commercio Tatiana Campioni invitano la stampa allo spostamento delle sette bancarelle a rotazione, precedentemente ubicate sotto i portici di Piazza Vittorio, lato via Buonarroti. Le rilocalizzazioni sono state predisposte nel mercato Viminale, in via Napoli angolo via Cesare Balbo. Il sopralluogo proseguirà proprio nel mercato Viminale, per verificare il corretto spostamento e rilocalizzazione di tutte le bancarelle con il nuovo assetto. Piazza Vittorio angolo via Buonarroti (ore 8.30)- “Un altro municipio: mica la luna. Caudo al dibattito sul buon governo locale”. I Municipi tra buone pratiche locali e i poteri di Roma Capitale. Saranno presenti Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio, Amedeo Ciaccheri, Presidente dell’VIII Municipio e Riccardo Magi, Deputato Più Europa e membro dell’osservatorio parlamentare su Roma Capitale. L’evento, nell'ottica di un percorso comune, dal basso, delle forze democratiche, libertarie e progressiste è organizzato da Aurelio in Comune. Alien House a via di Casalotti 247 (ore 20.30) (Rer)