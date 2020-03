Business news: Brasile, tensioni per primo caso di coronavirus spingono borsa di San Paolo giù del 7 per cento

- Il mercato finanziario in Brasile reagisce negativamente alla notizia del primo caso di coronavirus del paese. L'indice azionario Ibovespa ha chiuso la sessione di contrattazioni del 27 febbraio in calo del 7 per cento a 105.718 punti base. Nel corso di febbraio la borsa ha perso il 7,07 per cento del suo valore, dall'inizio del 2020 la flessione è stata dell'8,58 per cento. Si tratta del secondo maggiore crollo dall'8 maggio del 2017, quando la borsa chiuse a meno 8,8 per cento dopo la diffusione dei dialoghi segreti dell'allora presidente della Repubblica, Michel Temer, che contrattava uno scambio di tangenti con un imprenditore. A causa del crollo in borsa il dollaro americano si ulteriormente apprezzato raggiungendo un valore record di 4,45 real. L'euro è scambiato invece a 4,84 real. L'Ibovespa aveva chiuso lo scorso venerdì a -0,79 per cento a 113.681 punti base. Nel primo giorno di riapertura della borsa dopo la pausa per il carnevale, il ministero della Salute ha confermato il primo caso di contagio da Covid-19 nella città di San Paolo, scatenando le vendite. (Res)