Siria: Mosca, prosegue operazione contro i jihadisti a Idlib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe siriane continueranno l'operazione militare nella provincia nordoccidentale di Idlib "dopo che la Turchia non è riuscita a frenare l'avanzata jihadista". Lo ha detto un portavoce del presidente russo, Vladimir Putin, Dmitry Peskov. Parlando oggi al canale televisivo "Rossiya 1", Peskov ha spiegato che la Turchia avrebbe dovuto garantire l '"inattività degli elementi terroristici" ai sensi dell'accordo di Sochi. Invece, "ha permesso loro di attaccare forze fedeli al governo siriano". "Questo è il motivo per cui, qualunque cosa si dica, la lotta contro questi elementi terroristici continuerà", ha detto il portavoce, aggiungendo che ciò proteggerebbe le risorse militari russe in Siria dai continui attacchi. Peskov ha aggiunto che le truppe russe sono l'unica forza straniera giunta in Siria legalmente dopo essere stata invitata dal governo siriano eletto. "La Russia è l'unico paese in grado di giustificare legalmente il mantenimento del personale militare in Siria dopo che è stato invitato dal legittimo governo siriano. Le truppe di altri paesi sono in Siria in violazione delle norme internazionali", ha affermato. (Res)