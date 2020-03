Coronavirus: Gallera su assunzioni medici, non è momento di polemiche, ma di tirarsi su le maniche

- Regione Lombardia è pronta ad assumere chiunque, medici in pensione o specializzandi o personale in quiescenza. Lo ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera, rispondendo in conferenza stampa alle domande sulle polemiche rispetto all’annuncio fatto ieri di voler assumere medici in pensione. “Assumeremo chiunque, abbiamo bisogno di personale. C’è un tema di medici qualificati, perché oggi per lavorare in terapia intensiva devi avere una competenza. Benissimo gli specializzandi, benissimo i medici in quiescenza, questo non è il momento delle polemiche, ma che ognuno si tiri su le maniche”, ha detto Gallera, annunciando: "Stiamo facendo scorrere le graduatorie anche per gli specializzandi”. (Rem)