Suppletive: a Roma alle 19 affluenza al 14,86 per cento, oltre 27mila alle urne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono più di 27mila i romani che si sono recati da questa mattina alle 7.30 a mezzogiorno alle urne per le elezioni suppletive del collegio uninominale Roma01 della Camera dei deputati. I totali aventi diritto nel collegio sono circa di 185mila, il dato dell'affluenza delle 12 era del 5,83 per cento, e ha raggiunto, alle 19, il 14,86 per cento. Le elezioni stabiliranno chi sarà a sostituire Paolo Gentiloni a palazzo Montecitorio. L'ex presidente del Consiglio ha lasciato la Camera dei deputati per volare a Bruxelles come commissario europeo agli Affari economici nel nuovo esecutivo comunitario guidato dalla tedesca Ursula Von der Leyen. (Rer)