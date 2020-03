Business news: Argentina, crisi del debito, secondo Guzman momento negoziato con Fmi è "critico"

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, ha definito "critico" l'attuale momento del negoziato che il governo di Buenos Aires ha intrapreso con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per la ristrutturazione del debito da 44 miliardi di dollari contratto a giugno del 2018. Lo ha affermato in un comunicato ufficiale emesso al termine della riunione tenuta a Washington con il direttore del Dipartimento per l'Emisfero occidentale del Fmi, Julie Kosack, e con il capo della missione argentina, Luis Cubeddu. "Puntiamo a continuare ad approfondire l'intesa in materia di sostenibilità del debito in un momento che è critico in quanto precede un'offerta di ristrutturazione", ha dichiarato Guzman. Il ministro dell'Economia argentino a partire da oggi sarà invece a New York, dove sono previste riunioni anche con i rappresentanti dei principali fondi di investimento possessori di titoli argentini. (Res)