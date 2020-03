Coronavirus: scrittore cileno Sepulveda e moglie risultati positivi al test

- Lo scrittore cileno, Luis Sepulveda residente in Spagna, e la moglie Carmen Yánez sono risultati positivi al coronavirus. Lo riferisce il quotidiano "El Pais". La coppia ha presentato i primi sintomi due giorni dopo il rientro da un festival letterario a Póvoa de Varzim, in Portogallo. Secondo quanto riporta la stampa spagnola, il contagio è stato confermato ieri dalle autorità sanitarie delle Asturie, che con lo scrittore e la moglie registrano il loro primi due casi di coronavirus. Sepulveda e la moglie sarebbero tuttavia in buone condizioni e sono attualmente al Central University Hospital of Asturias, a Oviedo, in isolamento. (Res)