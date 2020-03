Kosovo: negoziati tra partner di governo su abolizione dazi alla Serbia (2)

- Mustafa, leader dell'Ldk che è partner di coalizione del Movimento Vetevendosje del premier Albin Kurti, ha proposto l'abolizione immediata dei dazi in quanto "non giustificati dal punto di vista economico" e una misura usata "per proteggere dai fallimenti, specialmente in politica estera". Kurti ha in precedenza aperto verso una sospensione parziale e condizionata dei dazi, che partirebbe dal 15 marzo per una durata di 90 giorni. Tale proposta era stata già criticata dall'ambasciatore Usa Grennell, che aveva invitato a maggiore decisione e coraggio. (Kop)