Infrastruttura: l'Egitto accusa l'Etiopia di aver deliberatamente impedito il corso dei colloqui Gerd

- L'Egitto ha espresso il suo rifiuto nei confronti della posizione etiope sui colloqui per la diga Rinascita (Gerd). Il Cairo si dice contrariato rispetto alla recente dichiarazione dei ministeri etiopi degli affari Esteri e dell'Irrigazione i quali hanno annunciato che l'Etiopia inizierà unilateralmente il riempimento della Grande diga etiopica Rinascita (Gerd) senza raggiungere un accordo con i paesi a valle; Egitto e Sudan. I ministeri egiziani per gli affari Esteri e dell'Irrigazione sono intervenuti oggi con una dichiarazione congiunta esprimendo "insoddisfazione e rifiuto per la recente dichiarazione dei ministeri etiopi sugli ultimi incontri tenutisi il 27-28 febbraio a Washington a cui l'Etiopia non ha deliberatamente partecipato per impedire il corso dei negoziati". Aggiungendo: "è sorprendente che la dichiarazione etiope parli della necessità di volere più tempo per affrontare questo problema vitale dopo più di cinque anni di negoziati che hanno affrontato tutti gli aspetti e i dettagli di questo problema". (Cae)