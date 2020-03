Coronavirus: assessore lombardo Caparini, dialogo con governo per individuare interventi urgenti fuori da zona rossa (2)

- “Oggi - ha proseguito Caparini - la condizione non può che peggiorare. Al di là delle stime sul trimestre della Banca d’Italia che prevedono il -0,3 per cento sul prodotto interno lordo, teniamo conto che stiamo parlando del 53 per cento del Pil nazionale, perché le Regioni particolarmente colpite questo valgono. La sola provincia di Lodi pesa lo 0,4 per cento del Pil, Milano il 10,2 e la Lombardia il 22,3. Ci rendiamo conto quanto sarà difficile reperire le risorse per fronteggiare questa crisi e a questo stiamo lavorando con il governo e con le parti sociali”. “È istituita una task force economica permanente presieduta dal vicepresidente Sala che sta anche coordinando il tavolo per lo sviluppo che si riunirà mercoledì prossimo e che dialogherà con noi, che da Roma avremo un contatto diretto con il ministro dell’Economia e con il ministro dello Sviluppo economico, per definire gli interventi urgenti, anzi direi urgentissimi, per il nostro sistema economico”, ha concluso l’assessore lombardo al Bilancio. (Rem)