Coronavirus: Fontana, da domani 14 medici settore privato collaboreranno con sistema sanitario lombardo (2)

- (Segue) I 14 medici - ha fatto poi sapere l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera - sono dipendenti del Gruppo San Donato. “Abbiamo avuto già una prima risposta e un’assoluta disponibilità nei prossimi giorni a reclutare altro personale. Abbiamo bisogno di medici specializzati in pneumologia, in infettivologia, urgentisti e internisti”, ha detto Gallera, annunciando che domani ci sarà una riunione operativa con i direttori sanitari per definire le disponibilità di ognuno. “Oggi - ha riferito l’assessore - abbiamo fatto un incontro con tutti i responsabili delle strutture private accreditate, gruppi o singole strutture, e abbiamo chiesto e raccolto un’assoluta, totale e completa disponibilità a mettere a disposizione sia posti letto delle terapie intensive che a entrare a far parte nella gestione di questa emergenza. Questo è un bel segnale”. “Vi era assolutamente la necessità di coinvolgere in maniera strutturale il privato all’interno di questo percorso e da oggi entra a tutti gli effetti dentro la cabina di regia e dentro a un percorso che porterà ad ampliare in maniera significativa i posti delle terapie intensive”, ha concluso Gallera. (Rem)