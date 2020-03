Coronavirus: 254 violazioni all’ordinanza accertate nel Milanese in una settimana

- Sono 254 le violazioni all’ordinanza accertate dalle Polizie locali del Milanese dal 23 febbraio ad oggi, 125 delle quali nel capoluogo lombardo. Lo rende noto la Prefettura di Milano dove è stato istituito domenica scorsa il centro di monitoraggio permanente sulle attività interforze per l’emergenza coronavirus. 1.789 gli interventi dei vigili per verificare l’ottemperanza alle misure previste per l’emergenza sanitaria, di cui 61 svolti dal Comando di Milano; 169 le attività a contrasto dell’abusivismo commerciale (di cui 52 a Milano), che hanno portato in tutto a 20 sequestri, metà dei quali nel Comune capoluogo. Gli interventi a supporto delle attività sanitarie nella settimana sono stati in tutto 56, 49 dei quali svolti dall’Arma dei carabinieri. Quattro i sequestri di materiale venduto abusivamente effettuati dalla Guardia di Finanza. (Rem)