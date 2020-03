Coronavirus: in Lombardia scuole, palestre e cinema chiusi ancora una settimana, distanza di un metro in chiese e musei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia da domani e fino all’8 marzo resteranno sospese le celebrazioni religiose e la didattica nelle università e nelle scuole di ogni ordine e grado. Chiuse le palestre, le piscine, i centri sportivi, i centri benessere e quelli termali. Aperti invece ristoranti, pub, bar, luoghi di culto e musei, ma con l’introduzione di una restrizione importante: le persone dovranno mantenere almeno un metro di distanza le une dalle altre per evitare gli assembramenti. È quanto ha fatto sapere questa sera in conferenza stampa il vicepresidente lombardo Fabrizio Sala, anticipando parte dei contenuti del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Sospesi anche tutti i concorsi, a eccezione di quelli che riguardano il reclutamento di nuovo personale sanitario. Limitazioni anche nei comprensori sciistici lombardi, dove sugli impianti di risalita chiusi come funivie e funicolari la capienza andrà ridotta a un terzo. Per quanto riguarda le strutture di vendita, i mercati resteranno aperti, con restrizioni nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona, dove il prossimo weekend le medie e grandi strutture di vendita nei mercati e centri commerciali saranno chiuse, a eccezione dei punti vendita alimentari, delle farmacie e delle para farmacie. Un’impostazione - ha detto Fabrizio Sala - condivisa “a livello nazionale e con il comitato scientifico” e frutto di “quell’equilibrio che secondo le istituzioni è necessario per il rallentamento del virus”. “Ci dovremo abituare per un po’ di tempo a una vita un po’ diversa da quella che facevamo un mese fa”, ha concluso il vicepresidente lombardo. (Rem)