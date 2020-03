Business news: Messico, cresce la produzione del greggio, primo gennaio positivo negli ultimi 7 anni

- A gennaio 2020 la produzione del greggio in Messico ha toccato quota 1,724 milioni di barili al giorno, un incremento del 6,4 per cento su anno. Pur misurato sul peggior gennaio degli ultimi quaranta anni, il dato viene letto come una buona notizia dal momento che il primo mese, dal 2013, si era sempre chiuso con un calo su anno. Il dato, riferito dalla Commissione nazionale idrocarburi (Cnh), certifica inoltre un leggero miglioramento su mese, 13 mila barili al giorno, pari allo 0,7 per cento in più rispetto a dicembre. La produzione è data al 93,6 per cento dal lavoro della compagnia energetica statale Pemex (Petroleos Mexicanos), con un totale di 1,675 milioni di barili al giorno (lo 0,35 per cento in più su mese, il 5,5 per cento su anno). Per la Pemex si tratta del quarto mese consecutivo in crescita, per un aumento totale della produzione pari al 4,25 per cento. (Res)