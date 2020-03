Coronavirus: F. Sala, in Lombardia rimangono chiusi cinema e teatri, ingresso musei contingentato

- Cinema e teatri rimarranno chiusi in Lombardia anche la prossima settimana. Ai musei invece si potrà entrare, ma gli accessi saranno contingentati. Lo ha fatto sapere il vicepresidente lombardo Fabrizio Sala in conferenza stampa, anticipando parte dei contenuti del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri che avrà validità fino all’8 marzo. “Per quanto riguarda la Regione Lombardia, confermiamo che cinema e teatri rimangono chiusi. I musei invece vengono contingentati in entrata e si introduce l’elemento di distanziare le persone un metro l’una dall’altra per evitare gli assembramenti. Una misura questa che ha voluto il governo”, ha fatto sapere Sala. “Confermo - ha ribadito il vicepresidente - la sospensione delle lezioni scolastiche, mentre sappiamo che potranno essere aperti i plessi e chi potrà attiverà l’e-learning”. “Sospesi tutti i concorsi, eccetto quelli della sanità. Chiuse palestre, centri sportivi, centri benessere, termali, fatta eccezione delle prestazioni per l’erogazione di Lea”, ha aggiunto Sala. (Rem)