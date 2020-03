Coronavirus: Gallera su Oms al Sacco, sistema lombardo modello per altri paesi

- "L'Oms oggi è andato al Sacco e ha espresso giudizi lusinghieri per il modello che Regione Lombardia ha messo in campo per la gestione dell'emergenaza, per prenderlo come modello per altri paesi". Lo ha dichiarato l'assessore al welfare Giulio Gallera durante la conferenza stampa a Palazzo Lombardia a Milano sull'emergenza del Coronavirus. (Rem)