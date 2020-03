Guinea-Bissau: presidente ad interim Cassama rinuncia a incarico, "sono minacciato"

- Il presidente dell'Assemblea nazionale della Guinea-Bissau, Cipriano Cassama, ha rinunciato all'incarico di presidente ad interim del paese, di cui la maggioranza parlamentare lo aveva investito venerdì sera nel quadro della crisi post-elettorale in corso. "Considerate le minacce di morte rivolte alla mia persona ed alle mie guardie del corpo, non sono al sicuro. Un presidente ad interim deve avere tutte le condizioni di sicurezza per adempiere ai suoi doveri", ha detto Cassama ai media locali fuori dal suo domicilio a Bissau, circondato da militari dell'esercito. "Oggi la mia vita è in pericolo, la vita della mia famiglia è in pericolo, la vita della popolazione è in pericolo. Ecco perché ho deciso di dimettermi". Nel precisare che rimarrà presidente del parlamento, Cassama ha aggiunto di aver preso questa decisione "nell'interesse del paese", anche per evitare "lo scontro tra le forze dell'altra parte e quelle che mi proteggono, per evitare una guerra, che non non so se chiamare civile, un bagno di sangue". Venerdì, un totale di 52 deputati su 102, membri del Partito africano per l'indipendenza della Guinea e di Capo Verde (Paigc) e di formazioni alleate, hanno investito Cassama "presidente ad interim" del paese, come reazione al "vuoto di potere" creato dopo il giuramento a capo dello Stato di Umaro Sissoco Embalò, di cui non riconoscono la vittoria alle ultime elezioni. (segue) (Res)