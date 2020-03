Guinea-Bissau: presidente ad interim Cassama rinuncia a incarico, "sono minacciato" (3)

- Il giuramento di Embalò, come riferisce la stampa locale, è avvenuto giovedì scorso nella capitale Bissau, nonostante come detto la Corte suprema abbia preso in considerazione una nuova richiesta di annullamento del voto da parte del secondo classificato alle elezioni presidenziali del dicembre scorso, Domingos Simoes Pereira. Nel suo discorso inaugurale, Embalo non ha menzionato la disputa elettorale e ha promesso di affrontare la povertà diffusa nel paese, la cui economia è messa in ginocchio dall’eccessiva dipendenza dalle esportazioni di anacardi. Embalo ha quindi promesso di lavorare “per creare un sistema sanitario ed educativo migliore” e far uscire il paese dalla crisi in cui è impantanato. In base ai risultati proclamati dalla Commissione elettorale, al ballottaggio dello scorso 29 dicembre Embalo è risultato vincitore con il 54 per cento dei voti contro il 46 per cento di Pereira, mentre al primo turno del 24 novembre Embalo aveva ottenuto il 27,65 per cento delle preferenze contro il 40,13 per cento di Pereira, ma il ballottaggio aveva rovesciato quei risultati per il sostegno offerto a Embalo dai principali candidati eliminati, compreso quello del presidente uscente Mario Vaz e del suo bacino elettorale. (segue) (Res)