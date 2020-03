Guinea-Bissau: presidente ad interim Cassama rinuncia a incarico, "sono minacciato" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale ha più volte effettuato il riconteggio dei voti – l’ultimo dei quali lo scorso 25 febbraio – e ha sempre confermato la vittoria di Embalo, tuttavia secondo la Corte la Commissione non avrebbe condotto un controllo completo dei voti. Per questo motivo Pereira, candidato del Partito africano per l'indipendenza della Guinea e di Capo Verde (Paigc, che detiene la maggioranza in parlamento) ha presentato un nuovo ricorso, chiedendo la ripetizione del voto a causa di presunte irregolarità diffuse. Pereira, nel frattempo, ha continuato a denunciare su Twitter quello che continua a definire un “colpo di Stato elettorale” e ha accolto il sostegno ricevuto dagli alleati del partito nel governo e nel parlamento. “L'Assemblea nazionale, il primo ministro, il governo, i partiti politici e i legislatori sono uniti per prevenire la minaccia anti-democratica proveniente dal gruppo del candidato concorrente”, ha aggiunto. Embalo, che è stato primo ministro dal 2016 al 2018 sotto la presidenza uscente José Mario Vaz, dovrà affrontare la difficile sfida di far uscire il paese di 1,6 milioni di persone da una situazione di instabilità politica ed economica. (Res)