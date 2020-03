Muore minore a Napoli: Labriola (FI), serve reazione da parte dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scenario da Far West di questa notte a Napoli non può lasciare indifferente il governo e il ministro Lamorgese in particolare. Questi drammatici fatti meritano una reazione forte da parte dello Stato sia in termini di controllo del territorio e repressione ma anche di prevenzione che si traduce in più investimenti mirati per i giovani, più scuola, più sport, più lavoro. Esprimo la solidarietà agli operatori sanitari, all'arma dei carabinieri e al carabiniere che si è trovato suo malgrado nelle condizioni di dover sparare a un adolescente. Napoli e tutto il Mezzogiorno d'Italia hanno bisogno di risposte per giovani, spesso prede facili della malavita organizzata. E' ora che si passi dalle tante promesse ai fatti perché il Sud ha bisogno di poter tornare a credere nel proprio futuro". Lo ha dichiarato in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.(Ren)