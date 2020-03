Kosovo: negoziati tra partner di governo su abolizione dazi alla Serbia

- La presidente del parlamento del Kosovo Vjosa Osmani ha fatto sapere oggi che il suo partito, Lega democratica del Kosovo (Ldk), continuerà a negoziare con il partner di governo, Movimento Vetevendosje, per trovare un accordo sull'abolizione dei dazi all'importazione di prodotti dalla Serbia e dalla Bosnia. "Domani potremo dare maggiori dettagli sulla questione", ha affermato. L'inviato speciale del presidente Usa Donald Trump per il dialogo tra Kosovo e Serbia, ambasciatore Richard Grenell, ha intanto appoggiato l'apertura del leader dell'Ldk Isa Mustafa, il quale ha proposto che a partire da domani lunedì 2 marzo Pristina cancelli i dazi sulle importazioni di prodotti serbi e bosniaci. Grenell ha definito Mustafa "un leader coraggioso" e la possibile fine dei dazi come "un grande inizio". "Abbandonare i dazi da domani sarebbe un grande inizio per molti altri progressi e farebbe muovere rapidamente. Ma lo sviluppo economico non può andare avanti fintanto che i dazi non vengono abbandonati", ha dichiarato l'inviato speciale Usa scrivendo su Twitter. (segue) (Kop)