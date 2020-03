Coronavirus: Ronzulli (FI), subito tavolo interistituzionale per garantire continuità scolastica

- "Dopo che la chiusura delle scuole è stata prorogata in molte delle regioni colpite dal Coronavirus, il ministro Azzolina insedi subito un tavolo con gli assessori regionali all'istruzione e gli Uffici scolastici regionali per potenziare, incentivare e monitorare la formazione a distanza degli studenti di quegli istituti presso cui si è reso necessario lo stop delle lezioni. E' indispensabile ottimizzare l'e-learning, facendolo entrare a regime per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, così da garantire il diritto allo studio ed evitare conseguenze circa la regolarità dell'anno scolastico". Così, in una nota, la presidente della commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, Licia Ronzulli (FI). "Per farlo - ha aggiunto - servono però linee guida chiare, misure coordinate e intese interistituzionali, dunque un tavolo tra tutte le istituzioni, centrali e regionali, responsabili del sistema scolastico italiano. Una cosa è infatti certa, le attività didattiche non possono essere sospese e assicurare la continuità formativa deve essere la priorità, perché ogni giorno di mancata lezione è un giorno sottratto alla formazione e all'educazione dei nostri ragazzi". (Ren)