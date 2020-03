Coronavirus: Coldiretti, allerta Usa interessa 4 milioni di viaggiatori

- L’innalzamento del livello massimo di allerta delle autorità Usa per le zone più colpite dal Coronavirus interessa 4 milioni di viaggiatori statunitensi che in media vengono in Italia durante l’anno. E’ quanto è emerso da una analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia che si tratta della nazionalità più numerosa di viaggiatori nel Belpaese proveniente da fuori dei confini comunitari, dopo al decisione Usa di innalzare il livello di allerta e il blocco dei voli da parte dell' American Airlines. Si tratta dunque – ha sottolineato la Coldiretti - di un volano importante per l’economia nazionale con una spesa complessiva da parte dei turisti Usa in Italia pari a oltre 5 miliardi di euro. Si stima che – ha continuato la Coldiretti - circa un terzo della spesa di turisti stranieri in Italia sia destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada, specialità enogastronomiche e souvenir alimentari. Se il tour più popolare tra i turisti statunitensi è infatti quello che include le grandi città d’arte come Roma, Firenze e Venezia si registra anche – ha precisato la Coldiretti - un crescente interesse per il turismo enogastronomico, dai grandi vini al tartufo. La presenza di turisti statunitensi è una leva importante per la promozione del patrimonio agroalimentare Made in Italy all’estero con gli Usa che – ha concluso la Coldiretti – sono il principale mercato di sbocco dei prodotti agroalimentari Made in Italy fuori dai confini comunitari e il terzo a livello generale dopo Germania e Francia, con le esportazioni che hanno raggiunto nel 2019 il massimo storico di 4,7 miliardi di euro in aumento dell’11% nonostante il rallentamento provocato negli ultimi mesi dall’entrata in vigore dei dazi. (Ren)