Coronavirus: Trenord, confermate modifiche al servizio fino a domenica 8 marzo

- Trenord conferma le modifiche al servizio, scattate la settimana scorsa a seguito dell'ordinanza per il contenimento del Coronavirus. Nella settimana dal 24 febbraio al 1 marzo - spiega l'azienda in una nota - in seguito alle misure attuate per affrontare l'emergenza sanitaria, sui treni lombardi è stato rilevato un calo dell'affluenza del 60 per cento, da 820mila a 350mila paseggeri in un giorno feriale, per la sospensione delle attività di atenei, scuole e diverse imprese. Rimanendo confermati tali provvedimenti, nella settimana da lunedì 2 a domenica 8 marzo viene confermata la riduzione del servizio Trenord che riguarda l'8 per cento delle 2300 corse programmate. In Lombardia circoleranno 2100 treni. Inoltre da lunedì 2 marzo in seguito al ripristino dei binari dell'Alta Velocità sulla linea Milano-Piacenza da parte di Rfi, i treni della linea S1 Saronno-Lodi avranno nuovamente origine e destinazione a Lodi invece che Melegnano e i treni della linea Milano Centrale-Brescia-Verona avranno origine e destinazione a Milano Centrale, invece che a Milano Lambrate. (segue) (com)