Coronavirus: Meloni (FdI), bene sforamento deficit ma non per marchette elettorali sinistra

- "In piena emergenza Coronavirus dall'Europa serve sostegno, non vincoli. Bene la decisione del Governo italiano di sforare il deficit consentito, ma patti chiari: il deficit serve a misure straordinarie in ambito sanitario e per il sostegno all'economia, non per le spese care alla sinistra tipo marchette elettorali, accoglienza di immigrati illegali e reddito di cittadinanza ai delinquenti. E non basta chiedere l'allentamento dei vincoli UE, il Governo deve fare la sua parte sospendendo tutte quelle misure repressive che rallentano la circolazione della ricchezza: via subito tetto al contante, fattura elettronica e grande fratello fiscale". Lo ha dichiarato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.(Ren)