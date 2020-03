Coronavirus: Gelmini (FI), no bonus. Servono misure strutturali per far ripartire produzione

Roma, 01 mar 16:56 - (Agenzia Nova) - "Il governo pensa di risolvere l'emergenza Coronavirus con una mancia di 500 euro per i lavoratori autonomi, gli artigiani, i commercianti, i professionisti e i collaboratori che hanno sospeso le proprie attività economiche. Una misura tanto modesta quanto in linea con l'ideologia di Partito democratico e Movimento 5 Stelle i quali, per qualsiasi situazione, offrono sempre il medesimo rimedio: i bonus. Significa aumento della spesa pubblica senza che questo produca effetti benefici sull'economia. Le imprese e gli imprenditori chiedono, al contrario, interventi strutturali che facciano ripartire la produzione. Un piano di investimenti su più anni e una riduzione delle tasse: è a questi obiettivi che dovrebbero essere destinate le risorse stanziate dal governo e quelle che saranno messe a disposizione dall'Europa. Fino a quando l'esecutivo fermerà la propria visione al breve periodo piuttosto che al lungo termine, quello che valutano gli investitori quando acquistano il nostro debito pubblico, sarà difficile che l'Italia ritorni a crescere. La politica economica del nostro Paese deve essere completamente rivista e invertita, e solo un governo di centrodestra può farlo". Lo ha affermato in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.



