Sudafrica: governo rimpatrierà 151 cittadini da Wuhan negativi al coronavirus

- Il governo del Sudafrica è pronto a rimpatriare 151 suoi cittadini dalla città cinese di Wuhan, che dopo il loro arrivo verranno messi in quarantena per 21 giorni come misura di precauzione contro la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato ai media locali il ministro della Sanità Zweli Mkhize, precisando che tutti i sudafricani che verranno rimpatriati sono risultati negativi al virus, ma che per precauzione verranno applicate le misure sanitarie di riferimento. Il rimpatrio verrà effettuato nel quadro di un'operazione militare nei prossimi dieci giorni, in risposta alle richieste dei familiari. Il ministro ha precisato che le strutture ospedaliere sudafricane sono pronte ad accogliere i passeggeri del volo, ma che la loro posizione non verrà comunicata per motivi di sicurezza. (segue) (Res)