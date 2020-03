Sudafrica: governo rimaptrierà 151 cittadini da Wuhan negativi al coronavirus (2)

- Il Sudafrica è il primo paese dell'Africa sub-sahariana ad evacuare i suoi cittadini dalla Cina, nel quadro dell'epidemia in corso di coronavirus (Covid-19). Il paese africano non ha per il momento registrato alcun caso confermato di contagio all'interno del suo territorio, mentre due cittadini sudafricani sono attualmente in cura in Giappone per aver lavorato a bordo della nave Diamond Princess, la nave da crociera bloccata da inizio febbraio dalle autorità giapponesi al largo di Yokohama nel tentativo di arginare un focolaio di epidemia tra i passeggeri. Quasi 700 persone sono state contagiate dal coronavirus mentre si trovavano a bordo della nave. (Res)