Cecchi Gori: Gelmini (FI), carcere a 77 anni inutile crudeltà

- "Vittorio Cecchi Gori non può andare in carcere: la giustizia che si accanisce su un uomo anziano e malato non è giustizia, ma barbarie. Per la nostra Costituzione, oltretutto, il fine della pena è rieducativo e non meramente afflittivo: la galera a 77 anni renderà pure soddisfatti i giustizieri da tastiera, ma è un'inutile crudeltà che contrasta con lo spirito della nostra Carta fondamentale". Lo ha affermato in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.(Ren)