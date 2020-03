Coronavirus: al Sisi ordina di rafforzare le misure sanitarie nei valichi egiziani

- Il presidente egiziano, Abdul-Fattah al Sisi, ha ordinato al governo di aumentare la propria disponibilità di collaborazione con tutte le istituzioni statali competenti e di rafforzare le misure sanitarie in tutti gli aeroporti, porti marittimi e valichi di frontiera per impedire l'accesso del Coronavirus in Egitto. Lo riporta oggi il giornale egiziano "al Masry al Youm". Ciò è avvenuto durante un incontro urgente tra al Sisi e il Primo Ministro, Mustafa Madbouli e il Ministro della Salute, Hala Zayed per esaminare gli sviluppi della situazione epidemiologica mondiale del Coronavirus. Al Sisi ha ordinato anche di dare il via a una campagna nazionale per sensibilizzare gli egiziani a questo proposito. (Res)