Coronavirus: sindaco Monza firma ordinanza misure restrittive valide fino a 8 marzo

- In vista dell'emanazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri per l'emergenza coronavirus, il sindaco di Monza Dario Allevi ha firmato oggi una nuova ordinanza che dispone l'attivazione di una serie di misure prudenziali valide fino al prossimo 8 marzo. "L'obiettivo - spiega il sindaco - era e resta la protezione e la salute dei cittadini, soprattutto di quelli più fragili". Come già preannunciato a partire da domani, lunedì 2 marzo restano chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi e le biblioteche. Al fine di evitare pericoli per gli utenti più fragili, il Comune ha stabilito di chiudere anche i centri anziani, i centri di animazione socioeducativa e i dieci centri civici cittadini. Gli uffici pubblici comunali restano regolarmente aperti, pur con le necessarie precauzioni, mentre si conferma la chiusura di alcune attività di front-office. L'ufficio anagrafe e gli sportelli del punto comune (anagrafe, stato civile, ufficio funerario, ufficio elettorale e sportello badanti/stranieri) con ingresso in piazza Carducci restano aperti al pubblico con ingressi contingentati solo per il rilascio di alcuni documenti. (segue) (com)