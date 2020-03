Coronavirus: sindaco Monza firma ordinanza misure restrittive valide fino a 8 marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni servizi vengono erogati online e comunque informazioni e segnalazioni possono essere in ogni momento effettuate via email o al telefono. A questo proposito il sindaco raccomanda nuovamente di recarsi di persona agli sportelli comunali solo in caso di necessità indifferibili e di rimandare appuntamenti e/o richieste di documenti qualora non urgenti. Mentre tutti gli uffici comunali restano aperti, fino all'8 marzo è confermata la sospensione dell'attività degli sportelli front-office ufficio polo catastale, eco sportello, ufficio impianti termici, ufficio diritti degli animali, ufficio controllo del territorio, ufficio polizia amministrativa, ufficio commercio su aree private e pubbliche, ufficio edilizia (tranne accesso agli atti), ufficio servizi scolastici compresi i servizi per l'infanzia, ufficio segretariato sociale (tranne gli appuntamenti già fissati), ufficio giovani, ufficio assicurazioni, ufficio giardini e aree verdi, ufficio manutenzione cimiteri. Per tutti questi sportelli è possibile fruire dei servizi online e di consulenza telefonica. (com)