Coronavirus: Montino, nessun altro positivo a Fiumicino, basta allarmismi (2)

- "Oggi, alla luce di questa notizia, ripeto il mio appello a non creare allarmismi, non fare circolare fake news catastrofiste e a continuare ognuno la propria vita come ogni giorno", continua nel suo post Esterino Montino. "Voglio ringraziare per lo straordinario lavoro che stanno facendo e continueranno a fare in questi giorni i tecnici dell'assessorato alla salute, della Asl Roma 3 e dello Spallanzani. Professioniste e professionisti seri, preparati, meticolosi: la dimostrazione di come il nostro servizio sanitario nazionale sia un'eccellenza di cui fidarsi senza tentennamenti. Ringrazio anche le cittadine e i cittadini che stanno dimostrando di sapere affrontare questa situazione nel migliore dei modi compresi i genitori e i bambini che sono stati sottoposti a sorveglianza attiva e che stanno collaborando avendo compreso che tutto quello che si sta facendo è per il bene loro e della collettività", ha concluso il sindaco di Fiumicino. (Rer)