Milano: fermato in via Farini con oltre 17 grammi di marijuana

- Un 42enne gambiano è stato arrestato ieri pomeriggio intorno alle 16 per detenzione ai fini di spaccio, dopo essere stato trovato con 17,42 grammi di marijuana. L’uomo si trovava in via Farini, quando una Volante della Questura di Milano che effettuava un servizio di controllo del territorio, l’ha fermato, trovandolo in possesso di 11 dosi di sostanza e oltre 200 euro in contanti. Droga e denaro sono stati sequestrati, mentre il 42enne è trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di venire processato per direttissima. (Rem)