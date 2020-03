Yemen: esercito respinge infiltrazioni dei ribelli Houthi ad al Jawf

- Le forze dell'esercito regolare yemenita, sostenute dalla Coalizione araba in Yemen, sono impegnate in continue battaglie contro le milizie Houthi su tutti i fronti del Governatorato di al Jawf, nel nord-est dello Yemen. Il Media Center delle forze armate yemenite, in una dichiarazione, ha affermato che le forze dell'esercito nazionale hanno sventato un tentativo di infiltrazione dei ribelli Houthi in diverse posizioni vicino alle linee del fronte di al Ghail (a ovest del governatorato). La nota riferisce che i caccia della Coalizione hanno preso di mira due gruppi delle milizie ribelli Houthi sul fronte di al Ghail, provocando la morte di tutti i miliziani filo iraniani. La nota ha sottolineato che le forze dell'esercito nazionale sono "ancora ferme nelle loro posizioni sui vari fronti di combattimento nel Governatorato di al Jawf", aggiungendo che "le milizie ribelli hanno subito attacchi dolorosi e pesanti perdite in termini di vite umane".(Res)