Migranti: Frontex dispiega personale aggiuntivo in Grecia

- L'agenzia europea Frontex ha deciso di dispiegare mezzi e personale aggiuntivo in Grecia alla luce dell'aumento dei flussi migratori in arrivo dalla Turchia. "Frontex è in stretto contatto con le autorità greco riguardo il sostegno aggiuntivo che possiamo fornire", si legge in una nota dell'agenzia europea diffusa tramite Twitter. "Stiamo ridispiegando mezzi e personale aggiuntivo in Grecia e monitoriamo attentamente la situazione", proseguono. Un portavoce di Frontex ha aggiunto che ancora non è chiara la consistenza numerica del personale da inviare in Grecia in quanto si stanno "ancora valutando le esigenze". In ogni caso, il portavoce ha parlato di una situazione di "allerta elevata" per i flussi migratori ai confini della Turchia con l'Unione europea. (segue) (Res)