Singapore: nuovo bilancio coronavirus, 106 contagi confermati e 74 pazienti guariti

- Quattro nuovi casi di contagio da coronavirus (Covid19) sono stati confermati a Singapore, tre dei quali collegati alla compagnia Wizlearn Technologies, dove sono stati riscontrati altri casi. Lo ha riferito oggi il ministero della Salute in una nota, precisando che il nuovo bilancio fa salire il numero totale di contagi confermati a Singapore a 106, mentre due altri pazienti sono stati dimessi dall'ospedale, portando il numero totale dei casi guariti a 74. Dei nuovi casi segnalati oggi, due sono cittadini di Singapore, uno del Myanmar e l'ultimo del Giappone. Sono in corso accertamenti per verificare se il paziente giapponese ha avuto legami con le aree interessate da focolai, mentre è certo che gli altri due non sono stati di recente in Cina o Corea del Sud. In totale 11 casi di contagio sono riconducibili alla compagnia di e-learning Wizlearn Technologies. (Fim)